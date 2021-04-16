Стокгольм, , 15:37 — REGNUM Посол Индонезии в Швеции Камапрадипта Исномо обсудил с министром внешней торговли Швеции Анной Халлберг двустороннюю торговлю и инвестиции, сообщает Antara.

«Индонезия открыта для потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в создании производственной базы и развитии своего бизнеса», — заявил посол Индонезии в Швеции.

Посол Индонезии предложил шведским компаниям развивать свой бизнес путем создания региональных производственных баз и центров в Индонезии.

По данным центрального статистического бюро Индонезии, экспорта Индонезии в Швецию в 2020 году составил $172,3 млн, что на 9,6% больше по сравнению с 2019 годом. Импорта Индонезии в 2020 году составила $435,1 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия выступила против политизации вопроса с вакцинами от COVID-19