Москва, 16 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. На введение санкций против государственного долга РФ Банк России может отреагировать повышением ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал обещания регулятора сохранить в стране финансовую стабильность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Инструменты, которые имеются у ЦБ для обеспечения финансовой стабильности, общеизвестны. Это и операции на открытом рынке, и манипулирование ключевой ставкой, и различные формы количественных ограничений. Независимо от того, будут или не будут происходить усиления санкций, эти инструменты могут быть использованы для обеспечения внутренней стабильности денежного обращения и функционирования всей банковской системы», — сказал Твердохлеб.

По его словам, объективные данные подсказывают, что правильнее было бы некое ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе и повышение ключевой ставки.

«С другой стороны, Центральный банк подходит к принятию жестких мер очень осторожно, что разумно, — уточнил экономист. — Трудно предположить, что будет решено на ближайшем заседании. Есть вероятность, что ключевая ставка может немного подрасти. Хотя сохранение ее на прежнем уровне может быть даже лучше для экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время не приходится ждать сильного удара по рынку госдолга РФ.