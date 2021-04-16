Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Вход в Шарташский лесной парк (Екатеринбург) может стать станет платным с 2031 года. Такую возможность предусматривает постановление, которое размещено на региональном портале правовой информации.

Документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно тексту постановления, плата за разовое посещение лесопарка составит 0,5% от прожиточного минимума.

В данный момент вход на территорию лесного парка не требует платы. Постановление разработано в соответствии с федеральным законом 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные граждане вырубили ивы в Шарташском лесопарке.

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