Волгоград, , 15:39 — REGNUM В Волгоградской области 16 апреля подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 103 человека, зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлен 55 401 носитель COVID-19. Выздоровели после лечения 53 009 человек, от осложнений скончались 1030 пациентов.

В стационарах находятся 2128 взрослых и 12 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1362 пациента.