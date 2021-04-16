Сеул, , 15:38 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин почтил память жертв крушения парома «Севоль». Об этом 16 апреля сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на сообщение президента в социальных сетях.

«Я искренне скорблю о жертвах трагедии. Только правда может предотвратить подобные трагедии в будущем и создать общество, в котором человеческая жизнь является главной ценностью», — говорится в сообщении, опубликованном 16 апреля (в день седьмой годовщины со дня крушения парома).

Президент напомнил, что в 2020 году Национальное собрание (парламент) страны внесло изменения в специальный закон о расследовании инцидента, сформировав группу независимых экспертов, что позволило «стать на шаг ближе к истине».

Катастрофа южнокорейского парома «Севоль» произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал регулярным пассажирским рейсом из Инчхона на остров Чеджу. Судно накренилось и затонуло. Погибло 304 человека.