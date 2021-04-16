Ярославль, , 15:33 — REGNUM Свалку свиного мяса под Ярославлем проверит Россельхознадзор и департамент ветеринарии региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Свалка мяса под Ярославлем

«В данный момент на месте работает комиссия государственной ветеринарной службы по Ярославской области. Будут взяты пробы материала, о результатах будет сообщено после проведения лабораторных исследований», — сообщили в департаменте.

Стоит отметить, что ранее в регионе объявлялся карантин по африканской чуме свиней. В правительстве пообещали свалку убрать, но пока неизвестно, кто конкретно будет этим заниматься. Ведутся поиски виновных.

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