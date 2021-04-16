Ярославль, 16 апреля 2021, 15:33 — REGNUM Свалку свиного мяса под Ярославлем проверит Россельхознадзор и департамент ветеринарии региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Стоит отметить, что ранее в регионе объявлялся карантин по африканской чуме свиней. В правительстве пообещали свалку убрать, но пока неизвестно, кто конкретно будет этим заниматься. Ведутся поиски виновных.
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