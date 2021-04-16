Республика Коми, , 15:32 — REGNUM Республиканская больница Коми завершила ковидную «вахту» — в медучреждении возобновилось плановое и экстренное лечение пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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За год на базе 18 клинических отделений пролечили более 12 тысяч пациентов, в том числе в реанимационном отделении 1,4 тысячи человек. Проведено более 700 операций больным новой коронавирусной инфекцией.

«Позади год поистине героической работы больницы в качестве главного ковидного госпиталя республики. Всему коллективу главного стационара региона пришлось направить усилия на совершенно новую задачу. Коварной инфекции противостояли 1250 работников: штатные медицинские специалисты, студенты, волонтеры, внешние совместители», — отметила заместитель председателя правительства республики Лариса Карачева.