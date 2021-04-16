Донецк, , 15:31 — REGNUM Проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе инициировало руководство Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе делегации ДНР в контактной группе.

Проведение заседания инициировано в связи с обстрелами со стороны вооруженных сил Украины. В ДНР отметили, что обстрелы привели к гибели мирных жителей. «Координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать», — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в контактной группе сообщило, что 14 апреля украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка. В результате обстрела погиб местный житель 1964 года рождения.

В ДНР добавили, что ВСУ используют запрещенные виды вооружения, в том числе в населенном пункте Старомихайловка.

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