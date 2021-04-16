Москва, , 15:38 — REGNUM Заявления о том, что Россия сможет создать собственный аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, являются абсурдными. Об этом 16 апреля сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Меня удивляют заявления, что SWIFT можно сделать доморощенным, российским. Это абсурд», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что SWIFT — это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. В России есть аналог SWIFT, система передачи финансовых сообщений (СПФС), но она охватывает только РФ.

«Китай, пользуясь той же идеологией, что нужно быть независимым, создал свой аналог SWIFT, он действует только внутри Китая. Даже если мы свою систему платежей распространим на ЕАЭС, то это не решает проблемы мировой торговли», — подчеркнул Калашников.

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