Самара, , 15:29 — REGNUM Главный врач городской больницы № 5 Тольятти Николай Ренц избран новым главой администрации г. Тольятти. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Думы этого города.

Сообщается, что депутатский корпус городской Думы Тольятти избрал Николая Ренца новым главой города большинством голосов.

Сообщается, что за него проголосовали 28 депутатов, при том, что для победы была необходима поддержка 18 депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к участию в конкурсе по итогам первого этапа были допущены 10 кандидатур.