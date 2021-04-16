Москва, , 15:24 — REGNUM Заявление Роструда о дополнительном выходном день в мае не должно вызывать необоснованного оптимизма у трудящихся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Ведомство не сообщает о том, что любой российский гражданин может уже смело рассчитывать на дополнительные дни отдыха. Оно лишь уточняет технические моменты, связанные с оформлением дополнительных выходных работодателем.

И именно работодатель в конечном итоге определяет, увеличивать своим сотрудникам продолжительность праздничных дней в начале мая или нет.

По сути, Роструд лишь напоминает о необходимости соблюдения всех соответствующих данной процедуре регламентов. Указывая дополнительно, что если работодатель принимает решение предоставить сотрудникам дополнительные дни отдыха, то он будет обязан их оплатить.

Не менее интересной и полезной информацией мог бы оказаться анализ тех отраслей и сегментов экономики, где шансы получить от работодателя лишние дни для отдыха выше.

Ни для кого не секрет, что есть направления, где деятельность компаний и организаций востребована постоянно и активность в этих сегментах не ослабевает ни во время «между майскими праздниками», ни даже в выходные дни.

А есть сферы, которые действительно в периоды, когда спрос на их продукцию или услуги во время длительных выходных (новогодние каникулы или майские праздники, когда значительная часть россиян разъезжается по дачам или отправляется в путешествия), работают с пониженной загрузкой.

Зачастую работодателю попросту нет смысла в эти дни держать на рабочих местах зевающих от скуки сотрудников. Тем более, что работа магазина, офиса или какого-то иного производственного объекта так или иначе связана с дополнительными расходами (электроснабжение, водоснабжение, охрана и т.д.).

Если у компании есть соответствующие ресурсы, чтобы оплатить сотрудникам несколько дополнительных дней отпуска, то бывает проще действительно отпустить на эти несколько дней всех под домам с сохранением заработной платы, чем «впустую» выгонять на работу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роструде напомнил гражданам о возможности дополнительных выходных в мае. Их могут предоставить трудящимся работодатели.

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