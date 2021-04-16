Варшава, , 15:23 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил 16 апреля в эфире телеканала TVP Info, что на следующей неделе президент республики Анджей Дуда встретится с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

По словам Щерского, основной темой переговоров станет положение польской диаспоры в Белоруссии.

«Встреча состоится в Варшаве. Президент и госпожа Шмид обсудят, как использовать инструменты международного давления на Белоруссию. Это будет необходимо, во-первых, для того чтобы остановить преследование польской диаспоры, и чтобы не дать Лукашенко задержать её активистов в будущем. А во-вторых, для того, чтобы Белоруссию поскорее превратилась в демократическое, свободное государство», — заявил Щерский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии задержан ряд активистов местного Союза поляков. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов

Спустя некоторые время были задержаны еще двое активистов организации — супруги Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. Они подозреваются в разжигании межнациональной розни, которая, по мнению правоохранителей, могла быть выражена задержанными в рамках ряда интервью для польских медиа.