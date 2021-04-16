Бишкек, , 15:22 — REGNUM Правительство Киргизии разрешило работающим в торговых центрах, рынках и мелкой розничной сети индивидуальным предпринимателям, платящим налоги по патенту, перейти на упрощенную систему налогообложения на основе налога с розничных продаж.

При этом для перешедших на такую систему налогообложения предпринимателей устанавливается «нулевая ставка» налога за первый год, 1% — за второй год, 2% — за третий год и 3% — за четвертый и последующий годы.

Отмечается, что при приеме платежей в безналичной форме ставка налога уменьшается в два раза.

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Однако, перейти на новую систему налогообложения позволяется не всем индивидуальным предпринимателям, а только тем из них, кто не является плательщиком налога на добавленную стоимость, или те, чей дохода за последние 12 месяцев не превысил 8 млн сомов (7,2 млн рублей).

Также такие предприниматели должны в обязательном порядке использовать работающие в режиме онлайн кассовые аппараты.

На упрощенную систему налогообложения на основе налога с розничных продаж не разрешили переходить предпринимателям, оказывающим финансовые или страховые услуги, являющимся застройщиками жилья, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, плательщиками акцизного налога, субъектами общественного питания или курортно-оздоровительной сферы.

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