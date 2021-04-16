Берлин, , 15:26 — REGNUM Специалисты автомобилестроительной компании Land Rover провели испытания нового Range Rover на немецкой трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Журналисты издания предполагают, что Land Rover вывел на тесты новый Range Rover с 4,4-литровым твин-турбо V8 от BMW. Кроме того, в моторной линейке новинки может появиться умеренно-гибридный шестицилиндровый силовой агрегат и подключаемый гибрид.

В салоне автомобиля будет установлена новая «приборка» с несколькими сенсорными дисплеями. Также внутри машина будет отделана более качественными материалами и получит большое количество возможностей индивидуальной настройки, чем раньше.

Премьера новой модели Land Rover Range Rover состоится до конца нынешнего года.

Ранее отделение персонализации SV Bespoke компании Land Rover представило две новые версии модели Range Rover — SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate. Новинки уже доступны для заказа в Великобритании.

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