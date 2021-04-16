Москва, , 15:21 — REGNUM Сторона защиты юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Любови Соболь не согласилась с вынесенным судом приговором по делу о проникновении в жилище с применением насилия и будет его оспаривать. Об этом 16 апреля сообщил её адвокат Владимир Воронин.

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«Я подал апелляционную жалобу по «квартирному делу» Любови Соболь», — заявил в беседе с РИА Новости правозащитник.

Воронин считает, что приговор вынесен на основании недопустимых доказательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Перовский суд Москвы вынес приговор по делу блогера Любови Соболь, которая признана виновной в проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно. В случае нарушения условий испытательного срока наказание может быть заменено на реальное.