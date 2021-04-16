Москва, , 15:20 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать сильного удара по рынку госдолга РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал планы США ввести санкции против суверенного долга РФ.

«Многое зависит от различных вариантов санкций, то есть насколько жесткими они будут. Скорее всего, первая реакция будет эмоциональной, но краткосрочной, — сказал Алиев. — Рубль чувствительно реагирует на санкции в целом, санкции против государственного долга РФ пока сильно ослабили рубль. Но пока серьезного удара по рынку госдолга РФ не будет, поскольку часть нерезидентов уже вышли из позиций, а часть все же осталась с государственными бумагами. Рубль сейчас имеет неплохую поддержку. Он поддерживается высокими ценами на нефть, балансом валютной ликвидности, невысокими выплатами по обслуживанию внешнего госдолга, большими золотовалютными резервами».

Все это, как подчеркнул Алиев, пока сказывается на стабильности российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одним из результатов санкций может стать сокращение расходов, которые в РФ идут на социальную сферу.

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