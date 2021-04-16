Бишкек, , 15:19 — REGNUM Соединенные Штаты Америки выражают разочарование по поводу освобождения из-под стражи бывшего заместителя председателя таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова. Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в республике.

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Диппредставительство назвало Матраимова «лидером организованной преступности» и отметило, что американские власти ввели против него санкции за участие экс-чиновника в коррупционной схеме, в результате которой было выведено из Киргизии и отмыто не менее $700 млн (53,8 млрд рублей).

Посольство подчеркивает, что правительство США обещает заняться выявлением собственности и финансовых интересов Райымбека Матраимова за рубежом и замораживать его преступные активы.

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