Талица, Свердловская область, , 15:18 — REGNUM В Талицком районе Свердловской области утром 16 апреля произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Авария случилась в районе около 11:30 по местному времени на федеральной трассе на участке проведения дорожно-ремонтных работ. Столкнулись легковой автомобиль и четыре грузовика. Пострадали пять человек. Один из них, находившийся на заднем сидении легкового автомобиля, скончался.

Идёт доследственная проверка. Прокуратура взяла её ход на контроль. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов нарушил скоростной режим и дистанцию и врезался в автомобили, стоявшие на красном сигнале светофора.