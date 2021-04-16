Бишкек, , 15:17 — REGNUM Спецслужбы Киргизии выявили незаконное списание чиновниками столичной мэрии и депутатами городского парламента более 43 млн сомов (34 млн рублей) бюджетных денег. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 16 апреля.

Следствие установило, что городские власти создали незаконный механизм по списанию бюджетных средств для их использования в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года.

При этом получившие эти деньги гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц Бишкекского парламента и мэрии столицы Киргизии.

Госкомитет нацбезопасности возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества».

Если вину чиновников удастся доказать, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев, а также крупный денежный штраф.

ИА REGNUM напоминает, что итоги прежних парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

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