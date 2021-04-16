Самара, , 15:19 — REGNUM Мужчина пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба городского поисково-спасательного отряда.

Сообщается, что хлопок бытового газа без последующего горения произошел ночью 15 апреля в жилом доме на ул. Дыбенко, 118.

По предварительной информации, мужчину 1974 года рождения доставили с травмами в медучреждение. В жилом помещении повреждены окна комнаты и балкона. Также повреждены два легковых автотранспортных средства, которые были припаркованы рядом с домом (Форд-Фокус и Лада-Гранта).

Отмечается, что была проведена эвакуация 45 жителей, в том числе четырех детей.

«Несущие конструкции жилого дома не повреждены, расселения жильцов не требуется», — сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в многоэтажном доме по ул. Осетинской, 2 взорвался газовый баллон.