Иерусалим, , 16:36 — REGNUM Международная цифровая компания UneeQ (США и Новая Зеландия) объявляет о запуске проекта Digital Einstein (Цифровой Эйнштейн). Об этом сообщил израильский информационный портал ISRAELHAYOM.COM 16 апреля 2021 года. К 100-летию со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике UneeQ воссоздал Эйнштейна как цифрового человека, управляемого диалоговым и эмпирическим искусственным интеллектом (ИИ).

Цифровой двойник Альберта Эйнштейна на сайте проекта Digital Einstein

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Digital Einstein, созданный на базе цифровой платформы UneeQ, воссоздает черты характера и манеры Эйнштейна и доступен для всех, кто хотел бы поговорить с ним, 24 часа в сутки. Цифровой Эйнштейн может проверить знания человека по разным темам с помощью ежедневной викторины или лично поговорить о своей работе и исследованиях. Опыт цифрового Эйнштейна был создан как возможность взаимодействовать между несколькими поколениями, он, в частности, обеспечивает возможность дружелюбного общения для тех, кто больше всего страдает от продолжающейся изоляции и одиночества, которые ощущались в течение прошлого года.

«Психическое здоровье и дружеские отношения — давние проблемы, с которыми сегодня сталкивается наше общество, и COVID-19 значительно усугубил их», — сказал Дэнни Томсетт, генеральный директор UneeQ.

«Одна из основных ценностей UneeQ — «технологии во благо», и мы активно ищем способы применить наши инновационные решения в этом направлении. Цифровой Эйнштейн может общаться с людьми, и это происходит естественно — прииспользованиеречи, человеческих выражений и эмоциональных реакций для наилучшего обеспечения повседневного взаимодействия, которое, как мы надеемся, изменит жизнь людей к лучшему», — объяснил Томсетт.

Поскольку все больше и больше людей страдают от одиночества из-за изоляции от семьи, друзей и коллег в связи с COVID-19, UneeQ видит свои продукты на базе искусственного интеллекта в качестве «послов», способных проявлять человеческое сострадание и эмоциональные связи. В некоторых исследованиях было обнаружено, что цифровые люди сводят на нет опасения живых людей по поводу осуждения, стыда или вины — эмоциональные препятствия, которые удерживают многих от доверия к фундаментальным человеческим взаимодействиям.

Сходство Эйнштейна и права на его работы и исследования были предоставлены Еврейским университетом Иерусалима и Greenlight, дочерней компанией BEN GroupInc., а также международной компанией по разрешению и лицензированию прав, которая работает над тем, чтобы наследие и исследования Эйнштейна имели долгосрочное влияние на общество.

«Альберт Эйнштейн, отец-основатель Еврейского университета в Иерусалиме, считается одним из величайших ученых всех времен. Его работа является основой нашего понимания Вселенной и ее развития. Мы были рады работать с UneeQ над этой инновацией, зная, что наследие Эйнштейна продолжает обучать и раскрывать умы завтрашнего дня с помощью интерактивных технологий искусственного интеллекта», — сказал Ишай М. Френкель, вице-президент и генеральный директор Еврейского университета в Иерусалиме.

«Будь то один из самых влиятельных умов в мире или современный влиятельный человек, прогрессивные компании используют современные цифровые каналы для связи мировых брендов с потребителями с помощью технологий нового поколения, в том числе цифровых людей, — сказал Рики Батлер, генеральный директор BEN. — Для нас большая честь играть значительную роль в том, какое влияние Digital Einstein, среди других виртуальных влиятельных лиц, окажет на сохранение психического здоровья общества».

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