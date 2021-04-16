Бишкек, , 15:16 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров предлагает жителям республики лечиться от коронавируса настойкой иссык-кульского корня. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Instagram.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, если пить ее в охлажденном виде, то всего за день-два можно излечиться от COVID-19, при условии, что болезнь находится в начальной стадии.

Напомним, что борец джунгарский или аконит джунгарский, также известный как иссык-кульский корень, — это многолетнее травянистое растение семейства лютиковых.

Все части растения содержат аконитин — один из самых сильных растительных ядов. Отравление аконитином, независимо от способа введения, проявляется в виде зуда и покалывания в различных частях тела, ломоты, сильного жжения и болей в желудочно-кишечном тракте, а также усиленной саливации.

Одновременно отмечается головокружение, потемнение в глазах, расширение зрачков, побледнение кожных покровов, затруднённость дыхания и аритмия сердца. Смерть наступает от остановки дыхания.

Препараты на основе аконита используют для лечения аритмии, подагры, ревматизма, неврологических заболеваний, радикулита.