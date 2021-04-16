Москва, , 15:21 — REGNUM Новейшую инфракрасную SWIR-камеру, для которой не помеха снег и камуфляж, испытали российские моряки во время учений «Умка» в Арктике. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Камера работает в спектре от 0,9 до 1,7 мкм. Она способна видеть камуфлирующие покрытия и находить замаскированные объекты, а также источники лазерного излучения и любые тепловые вспышки, в том числе выстрелы, залпы и сигналы.

Камеру опробовали в экспедиции к Новой Земле, которая длилась 18 дней. Военнослужащие военно-морского флота оценили и подтвердили преимущества камеры, которая находила объекты даже в сложных погодных условиях.

SWIR-камера, как пояснили разработчики, может работать круглые сутки при низкой освещённости, в экстремальных климатических условиях. Полностью герметичный корпус защищает её от повреждений, пыли и воды.

Такое устройство найдёт применение и в морской навигации, и в обеспечении безопасности и контроля обстановки на суше.

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