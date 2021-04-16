Омск, , 15:14 — REGNUM В Омскую область после тепла приходит холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Тёплая и солнечная погода держалась в регионе последние несколько дней. Однако на подходе циклон, который изменит синоптическую ситуацию.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в северной половине региона фронтальная зона повлияет на понижение температуры воздуха до +8…+13 °С. Прогнозируются небольшие осадки.

17 апреля фронтальная зона продолжит смещаться на юг Омской области. Прогнозируется похолодание. Ночью в регионе будет −4…+1 °С, при прояснении до — 9 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +5…+10 °С. В Омске ночью будет −1…−3 °С, днём +7…+9 °С.

18 апреля прогнозируется неблагоприятная погода. Выпадут осадки разной интенсивности — дождь, переходящий в снег. Также жителей региона предупредили о гололёде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве тёплая погода в выходные дни (17 и 18 апреля) сменится на прохладную.

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