Ярославль, , 15:13 — REGNUM Самым богатым депутатом Ярославской областной думы в 2020 году стал Илья Круглов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации о доходах, опубликованных на сайте заксобрания.

Николай Александрычев Ярославская областная дума

Доход депутата составил 102,5 миллионов рублей. На втором месте Яков Якушев с заработком 32,9 миллионов рублей. На третьем месте оказался новичок облдумы — руководитель клиники «Константа» Юрий Филимендиков, он заработал 17 миллионов. Все лидеры входят во фракцию «Единая Россия».

Начиная с этого года депутаты обязаны отчитываться о крупных приобретениях и источниках дохода, благодаря которым они были сделаны. Благодаря этому стало известно, что заместитель председателя думы Николай Александрычев приобрёл в общую совместную собственность квартиру стоимостью 22 миллиона 680 тысяч рублей, а также машиноместо стоимостью 2 миллиона рублей. Источником стали ранее сделанные накопления, а также ипотека и доход, полученный от продажи квартиры.

Самый богатый депутат 2019 года Тигран Казарян резко потерял в доходах. Сумма его официального заработка снизилась с 76 миллионов в 2019 году до 5 миллионов в 2020-м.

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