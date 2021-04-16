Вашингтон,
16 апреля 2021, 15:11 — REGNUM Надо продолжить лечить американцев от их мании величия и производной от неё раздвоенности в целеполагании, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 апреля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.
Как сообщалось ранее, Байден заявил, что «настало время для деэскалации в отношениях с Россией», и отметил, что
США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией. Непосредственно перед этой речью президента США
было утверждено решение о новых антироссийских
санкциях.
«То, что сейчас говорят и делают Джо Байден и его администрация, свидетельствует об абсолютной заскорузлости американского политического мышления. В Вашингтоне привыкли доминировать, привыкли к тому, что в других странах, даже в странах-лидерах ЕС, американское поощрение, встреча и даже телефонный разговор с президентом США рассматривались как вожделенное подтверждение своей политической значимости. И наоборот, право США наказывать тех, кто пошёл поперёк их воли, под сомнение не ставилось.
Так совсем недавно воспринимали отношения с США и в России. Некоторые, к сожалению, продолжают это делать и сегодня.
От такой болезни российской элите надо долечиться, но этого мало — надо продолжить лечить американцев от их мании величия и производной от неё раздвоенности в целеполагании. Возможный вариант: выдворить из России не десять, а пятнадцать американцев (пять дополнительных за санкции по госдолгу), и тут же заявить о готовности подготовить и провести конструктивный саммит. По-моему, будет доходчиво», — отметил Михаил Демурин.