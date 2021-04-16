Вашингтон, 16 апреля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Надо продолжить лечить американцев от их мании величия и производной от неё раздвоенности в целеполагании, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 апреля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что «настало время для деэскалации в отношениях с Россией», и отметил, чтоСША стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией. Непосредственно перед этой речью президента СШАбыло утверждено решение о новых антироссийскихсанкциях.

« То, что сейчас говорят и делают Джо Байден и его администрация, свидетельствует об абсолютной заскорузлости американского политического мышления. В Вашингтоне привыкли доминировать, привыкли к тому, что в других странах, даже в странах-лидерах ЕС, американское поощрение, встреча и даже телефонный разговор с президентом США рассматривались как вожделенное подтверждение своей политической значимости. И наоборот, право США наказывать тех, кто пошёл поперёк их воли, под сомнение не ставилось.

Так совсем недавно воспринимали отношения с США и в России. Некоторые, к сожалению, продолжают это делать и сегодня.