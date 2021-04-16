Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Ростовские власти отремонтируют гидротехническое сооружение на Низовом (Северном) водохранилище. Работы развернут до конца 2021 года, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций городское управление благоустройства и лесного хозяйства отремонтирует гидротехническое сооружение. Проектно-сметная документация будет подготовлена за счёт средств городского бюджета.

«Для геологических изысканий и последующего ремонта принято решение о понижении уровня воды в Низовом водохранилище реки Темерник до безопасных отметок», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что, по информации министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, в первой экологической акции на Северном водохранилище приняли участие около 150 человек. Со днабыло собрано и вывезено семь грузовиков с пластиком, стеклом, покрышками.

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