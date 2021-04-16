Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года миграционный отток населения Казахстана составил 2024 человека. Об этом сообщили в бюро национальной статистики со ссылкой на органы миграционной службы.

За отчетный период в Казахстан прибыли 1398 человек, уехали — 3422 человека. В страны Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыли 1166 человек, в страны СНГ уехали 2833 человека.

Внутренняя миграция сократилась на 19,7%. Миграционный приток наблюдается в Алма-Ате, куда приехали 5834 человека, в Чимкенте — 4842 человека, Нур-Султане — 4516 и Мангистауской области — 216.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта 2021 года в Казахстане проживали 18 917,2 тыс. человек. За год прирост населения республики составил 245,3 тыс. человек.

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