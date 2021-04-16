Москва, , 15:10 — REGNUM Очередная фаза американского экономического давления на Россию со стороны США завершена. Данный этап ознаменовался, «судьбоносным» решением, о запрете на участие в первичном размещении российского государственного долга для американских инвесторов. Это, по сути, мало что меняет для биржевых игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Возможность купли-продажи на вторичном рынке облигаций сохраняется, технология же участия в первичных аукционах, с использованием посредников отработана и придумана не вчера.

В тоже время, дальнейшее расширение ограничений на операции с российскими госдолгом, уже будет носить характер не только внешнеполитического решения, но и внутриэкономической акции, непосредственно затрагивающей интересов собственного бизнеса.

Другое дело, что негативный посыл уже вступившей в силу новаторской меры давления на российскую финансовую систему, а также потенциальная возможность, даже вопреки интересам американских бизнесменов, расширения ограничений на операции с ОФЗ, оказывает определенное психологическое давление на зарубежных инвесторов, что может привести к дальнейшему сокращению количества желающих приобрести часть российского долга.

Это, разумеется, не окажет существенного влияние на рынок государственных облигаций, так как более 80% размещений ОФЗ, в последнее время, выкупается исключительно отечественными финансовыми институтами.

Однако, продолжение этой тенденции, может привести к активизации эмиссионной деятельности Банка России, с целью подкрепления сделок на рынке ОФЗ через систему репо.

В этом случае, для сдерживания инфляционных процессов регулятор вынужден будет форсировать переход к более жесткой денежно-кредитной политики. Позитивным фактором, способным сдержать наращивание заимствований Минфина, послужит динамичный рост экономики с сокращением дефицита государственного бюджета.

Если для введения каких-либо новых ограничений на покупку российского суверенного долга, существуют естественно-экономические ограничения, связанные с ущемлением интересов самого американского бизнеса, то возможности наращивания санкции против конкретных персоналий и юридических лиц практически неограниченны.

Хотя и в этом плане, следует отметить определенную осторожность, со стороны новой американской администрации. Так, обойден стороной уже «набивший оскомину» вопрос о «Северном потоке — 2», так как. эта проблема напрямую связана с интересами европейских союзников США, с которыми американцы стараются восстановить нормальные партнерские отношения, как для воссоздания единого экономического пространства, так и для формирования блока противостояния экспансии Китая.

Для большинства российских организаций, попавших под новые санкции, негативных последствий, как таковых, не будет. В своей основной деятельности эти структуры ориентируются на потребности отечественной экономики.

Несколько компаний, осуществляющих внешнюю деятельность, разумеется, испытают определенные трудности в плане продления контрактов с зарубежными партнерами.

Однако, учитывая растущий спрос на внутреннем рынке на услуги и продукцию высокотехнологических предприятий, последствия американских ограничений не окажут значимого влияние на их деятельность.

В ближайшее время, вряд ли стоит ожидать существенного финансового, или иного, чистого экономического, давления, на Россию со стороны администрации Джо Байдена, так как даже американскому безумству есть пределы.

Однако нельзя исключать дальнейшего расширения санкционного списка физических лиц, предприятий и организаций, как единственного, не затрагивающего собственно американские интересы, способы обозначить свое негативное отношение к последовательному и независимому внешнеполитическому курсу России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф считает, что новые санкции США, введённые против России, не вызовут больших проблем.

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