Москва, , 15:05 — REGNUM Если после введения санкций против российского госдолга рубль ослабеет, то это может привести к тому, что власти РФ урежут бюджетные расходы на социальную сферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Напрямую жителей РФ санкции не коснутся, но косвенно эффект санкций на госдолг может привести к снижению суверенного рейтинга страны, а это означает ухудшение условий финансирования, что может вылиться в рост стоимости кредитования, и кредиты станут дороже, в том числе для населения, — сказал Алиев. — Если рубль все же ослабнет на фоне санкций, то это отразится на уровне цен и инфляции. Вполне вероятно урезание бюджетных расходов на социальную сферу. Санкции не напрямую, но все же отразятся на реальных доходах населения, зарплатах и пенсиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после введения санкций в отношении российского госдолга в РФ к покупке государственных облигаций начнут активно привлекать коммерческие системно значимые банки.

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