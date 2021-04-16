Москва, , 15:10 — REGNUM Принцип взаимности останется в силе в случае возможного ответа на новые антироссийские санкции США. Решение о таком ответе примет глава Российского государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля журналистам.

«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим», — ответил представитель Кремля на вопрос о реакции Москвы на санкции.

Песков подчеркнул, что всё будет зависеть от решения, которое примет президент Владимир Путин. Он также заявил, что «санкционное пристрастие» властей США остётся неприемлемым для России.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что в России в полной мере обеспечивается макростабильность, и в устойчивости экономики перед санкциями сомневаться не стоит.

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