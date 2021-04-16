Волгоград, , 15:04 — REGNUM Годовая инфляция в Волгоградской области в марте 2021 года замедлилась до 5,7% после 5,8% в предыдущем месяце, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Банке России. Отмечено замедление роста цен на продукты и непродовольственные товары, в сфере услуг цены повысились.

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Инфляция на продовольствие в Волгоградской области замедлилась впервые с августа 2020 года. Эксперты уверены, что в наибольшей степени на это повлияли меры правительства России по сдерживанию роста цен: соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, поддержке производителей хлебопекарной продукции, наращивание производства тепличных овощей.

В сегменте непродовольственных товаров впервые с марта 2020 года также замедлился рост цен — 5,82% в марте 2021 года против 5,88% в феврале 2021 года.

В сфере услуг инфляция в прошедшем марте достигла 2,34%, что выше показателя февраля 2021 года (2,05%).

В целом, инфляция в Волгоградской области ниже, чем по России (5,8%) и в Южном федеральном округе (6,3%).