Чебоксары, , 15:01 — REGNUM По итогам марта инфляция в Чувашии в годовом выражении составила 5,48%, ускорившись от уровня февраля на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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В числе региональных факторов, повлиявших на темп роста цен, указана индексация местными перевозчиками тарифов на городские поездки в маршрутных такси. При этом отмечается положительное влияние расширения предложения овощей и фруктов, в том числе томатов местного производства.

Так, по итогам прошлого месяца, показатель продовольственной инфляции в республики достиг 9,04%, что ниже февральского уровня на 0,3%. Темп роста цен на непродовольственные товары составил 6,33%, что выше показателя предыдущего месяца на 0,24%. Инфляция в сфере услуг достигла 2,76% или на 0,42% больше, чем месяцем ранее.

В Банке России пояснили, что снижение продовольственной инфляции произошло в связи с ростом производства томатов местным крупным тепличным комплексов, снизив их цену. Также замедлился рост цен на яблоки, виноград, бананы, груши и лимоны.

В то же время удорожание непродовльственных товаров обусловлено изменениями в налоговом регулировании рынка топлива, ростом издержек и увеличением спроса на отдельные товары. Увеличился годовой темп прироста цен на легковые автомобили в связи со снижением предложения на фоне перебоев в поставках отдельных автокомпонентов. Увеличился темп роста цен на сезонные одежду и обувь, при этом спрос на данную продукцию по мере улучшения эпидемической ситуации растёт. Повысился спрос на жилье и его обустройство на фоне снижения рыночных ипотечных ставок и действия программы льготной ипотеки с господдержкой. При этом замедлился темп роста стоимости товаров медицинского назначения.

В рост цен на услуги основной вклад внесла динамика цен на пассажирские перевозки. Так, поднялись тарифы на отдельных маршрутах в городе Канаш на фоне роста объема издержек перевозчиков. В этой же связи выросла стоимость услуг такси и каршеринга.

«Индексация тарифов на авиаперелеты из Чебоксар в Москву лоукостером в конце марта обусловила удорожание услуг воздушного транспорта в годовом выражении после их снижения в феврале. Авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат», — отмечают эксперты регулятора.

Пересмотрены тарифы на услуги химчисток и прачечных, автосервиса, ремонта одежды и техники, парикмахерских из-за стремления организаций покрыть убытки, понесенные в период действия ограничительных мер.

ИА REGNUM напоминает, в среднем по России в марте инфляция составила 5,8% по сравнению с мартом прошлого года. Трендовая инфляция в России в марте ускорилась до 4,43% с 4,29% в феврале. Оценка трендовой инфляции отражает инфляционные тенденции в стране, включая среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов.