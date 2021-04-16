Берлин, , 15:05 — REGNUM В марте 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросли на 62,7%, до 1 384 924 единиц. Об этом говорится в отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В Европейской ассоциации автопроизводителей отметили, что значительный рост продаж авто обусловлен низкой базой прошлого года. Тогда из-за пандемии коронавируса в большинстве европейских стран автоцентры были закрыты.

По итогам первого квартала 2021 года европейские автолюбители приобрели 3 080 751 новый автомобиль. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По данным ассоциации, наибольшее количество машин в прошлом месяце в Европейском союзе продали дилеры компаний: Volkswagen (147 055 ед.), Peugeot (88 533 ед.), Mercedes-Benz (85 480 ед.), BMW (80 702 ед.) и Toyota (76 679 ед.).

Напомним, по данным АСЕА, в прошлого года европейские дилеры реализовали 11 961 182 новых легковых машин, что на 24,3% меньше, чем в 2019 году.

Читайте также: Россия заняла четвертое место в Европе по реализации новых авто