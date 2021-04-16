Курган, , 15:01 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России подготовила почву для запуска пилотных проектов по созданию крупных территорий из нескольких регионов с едиными электросетевыми тарифами. Их запуск планируется с 1 июля 2021 года, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В 2021 году планируется запуск энергозоны «Курганская область — Тюменская область, ХМАО, ЯНАО», что позволит снизить тариф на 34% в Курганской области при незначительном росте на остальных территориях, отмечают в ведомстве.

В дальнейшем количество «пилотов» может увеличиться, и единое тарифное пространство может сформироваться рамках федеральных округов, ценовых зон оптового рынка или даже всей страны.

Наполним, о введении «котлового», единого, энерготарифа для Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО сообщалось ещё в ноябре 2020 года.

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