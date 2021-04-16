Москва, , 15:15 — REGNUM Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не произойдет. Такое мнение 16 апреля высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, в руководстве SWIFT не пойдут на такой шаг, поскольку это, в первую очередь, ударит не по России, а по ним самим.

«Прелесть SWIFT в том, что он безграничен. Если он такие ограничения введёт, то это самокастрация. Извините за такой термин. Это как самому себе что-то отрезать, не понимая зачем ты это делаешь», — сказал Тосунян.