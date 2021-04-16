Москва, , 15:02 — REGNUM Свои поздравления советскому и российскому актёру, кинорежиссёру, сценаристу, народному артисту РСФСР Сергею Никоненко в связи с его с 80-летним юбилеем направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма 16 апреля обнародована на сайте российского правительства.

«Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон помогают вам создавать самые разные образы. Успех сопутствует вам и в режиссуре. Ваши замечательные фильмы рассказывают о времени, о наших современниках и их судьбах, заставляют чувствовать и сопереживать», — говорится в поздравительном сообщении.

Также глава российского правительства пожелал юбиляру доброго здоровья, благополучия, удачи и всего наилучшего.

Отметим, Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. Он снимался в таких фильмах, как «Это случилось в милиции» (1963), «Война и мир» (1966), «Освобождение» (1968), «Волны Чёрного моря» (1975), «Шестой» (1981), «Инспектор ГАИ» (1982) и многих других. Также стал режиссером 16 кинокартин, таких как «Птицы над городом» (1974), «Семьянин» (1991) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1976). В настоящее время Никоненко является президентом гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.