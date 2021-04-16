Москва, 16 апреля 2021, 14:58 — REGNUM Россия надеется со временем повлиять на изменение позиции Турции по крымскому вопросу, заявившей, о том, что не признает «аннексию полуострова». Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков уверен, что эти разногласия, в отличие от Украины, с Анкарой можно урегулировать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признаёт «аннексию» Крыма Россией. При этом он добавил, что Турция очень бы хотела, чтобы Россия и Украина разрешили существующие противоречия мирным путём.
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Турецкий лидер также добавил, что Анкара готова оказать «необходимую поддержку» для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.