Москва, , 14:58 — REGNUM Государственный обвинитель попросил Московский гарнизонный военный суд приговорить бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Чекалина к одиннадцати годам лишения свободы, сообщает 16 апреля ТАСС.

Представитель прокуратуры также запросил назначить штраф в размере 34,3 млн рублей. Кроме того, обвинитель попросил лишить Чекалина звания подполковника и запретить ему три года занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.

Прокурор также попросила удовлетворить гражданский иск к Чекалину на сумму 600 млн рублей. Остальную часть иска на сумму 18 млрд рублей обвинитель попросила направить в гражданское судопроизводство.

Как сообщало ИА, Кирилл Чекалин был задержан в апреле 2019 года. Он является фигурантом двух уголовных дел и подозревается в получении взятки в $850 тыс. от руководителя компании за общее покровительство.

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