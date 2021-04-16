Москва, , 14:57 — REGNUM После введения санкций в отношении российского госдолга в РФ к покупке государственных облигаций начнут активно привлекать коммерческие системно значимые банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал заверения Минфина РФ и Банка России о том, что у них достаточно инструментов для поддержания стабильности.

«Вообще финансовые власти за последние годы смогли накопить достаточный объем ресурсов, — сказал Алиев. — В основном Минфин имеет в виду имеющиеся в его распоряжении временно свободные средства, которые находятся на казначейском счете. Их объем порядка 4 триллионов рублей. Кроме того, к покупке государственных облигаций будут активно привлекать госбанки, а также возможно, коммерческие системно значимые банки. Так, например, ВТБ уже купил ОФЗ на 276 млрд рублей».

Как пояснил Алиев, что касается обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке, то ЦБ может остановить покупку валюты, что он делает в соответствии с бюджетным правилом, и начать продажи валюты для поддержания стабильности курса рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Банк России будет постепенно ужесточать кредитно-финансовую политику, ориентируясь на высокую инфляцию.

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