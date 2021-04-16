Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Государствам СНГ следует провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые находятся в России, иначе их выдворят силой. Об этом замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил 16 апреля на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что на сегодняшний день в России остаётся множество нелегальных мигрантов. Эту проблему следует решить до 15 июня, пока в стране действует мораторий на выдворение, введённый из-за пандемии коронавируса.

Горовой предупредил, что «эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ» и потому в странах СНГ власти должны провести через СМИ соответствующую агитационную работу.

По данным МВД, в России незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана и 152 тыс. граждан Украины.