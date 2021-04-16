Красноярск, , 14:56 — REGNUM Читайте также: Кузбассовец прижёг пасынку руки и ноги горячим утюгом

Жительнице города Назарово Красноярского края, истязавшей своего годовалого ребёнка и не исполнявшей обязанности по его воспитанию, предъявлено окончательное обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года женщина неоднократно наносила побои своему годовалому сыну. Знакомая обвиняемой сняла один из таких эпизодов на камеру своего мобильного телефона. Видеозаписью она поделилась в соцсетях.

Вину в совершённых преступлениях мать признала в полном объёме. В настоящее время она содержится под стражей.

Обвиняемая, её защитник и представитель потерпевшей стороны в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего».