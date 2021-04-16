Москва, , 14:54 — REGNUM Внешняя политика США всегда отличалась прагматизмом, граничащим с цинизмом. Поэтому президент США Джо Байден сделал первый шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Дело в том, что как бы ни складывались отношения России и США, всегда есть и будут важные вопросы, которые не решить без участия двух крупнейших игроков мировой политики. Такими вопросом, например, является вопрос стратегического разоружения.

Напомню, что в начале 2021 года срок действия ДСНВ был продлен на пять лет. Кроме разоружения, важным является вопрос стратегической стабильности. Поэтому в телефонном разговоре США предложили запустить новый диалог по этой теме.

В этом же ключе президент США выразил обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и призвал воздержаться от эскалации.

В повестке остаётся также вопрос с «Северным потоком — 2». Байден сообщил, что США всё ещё рассматривают санкции против «СП-2», «вопрос остаётся открытым», но очень сложным.

Есть много важных тем двухсторонних отношений. И Байден заявил, что США будут защищать свои национальные интересы, если Россия решится на вторжение в киберпространство или продолжит вмешательство в американские выборы.

В полном соответствии со своим прагматизмом в США понимают, что жесткая конфронтация обходится очень дорого, причём для конкретных людей или компаний.

Поэтому Байден выразил уверенность, что и Россия и США «стремятся к миру», настало время для «деэскалации в отношениях с Россией».

Но санкции и конфронтация дорого обходятся и России, причем это отражается на всём народе, самым негативным образом. И в интересах России подхватить этот диалог», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что ответственность за стабильность в мире несут США и Россия как две большие державы.

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