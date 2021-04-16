Самара, , 14:56 — REGNUM 194 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 58 903 случая заражения этой инфекцией. При этом по области 1310 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 55 822 человека, в том, числе 223 человека выздоровели за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 апреля по области было выявлено 196 случаев заражения коронавирусом.