16 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Президентство Зеленского — это ещё не экстремум падения, но очень важный промежуточный этап. Показательный. Он демонстративен в контексте того, что происходит с нацией, со страной, когда они отказываются от всего настоящего и когда, словно падшая женщина в ночь инкубу, отдаются фантомам и иллюзиям.

Платон Беседин, , 15:27 — REGNUM Мой день сегодня — в его социальной проекции — начался с того, что меня попросили прокомментировать убийство Олеся Бузины. Убийство, произошедшее шесть лет назад.

Олесь Бузина Russianname]

Тогда новость тоже прокралась ко мне через звонок. С просьбой о комментарии. Я стоял на сельском рынке, выбирал мясо. И тут донеслось из трубки:

— Платон Сергеевич, вы могли бы прокомментировать убийство Олеся Бузины?..

Я и не понял сразу, что от меня хотят. Или — так точнее — не захотел понимать, принимать. Мне пояснили:

— Олеся Бузину убили…

И я заорал, помню. Истерично так заорал. Как в фильмах. Оказывается, в жизни тоже можно кричать так…

Моя книга «Дневник русского украинца» посвящена Олесю Бузине. Название, во всяком случае, уж точно продиктовано им. Ведь какой из меня украинец на самом деле? Так себе хлопчик.

А вот Бузина, действительно, был настоящим украинцем. Из тех, которые хотели, а главное, могли сделать Украину достойной. Как Борис Патон, например. Такие люди объединяли в себе лучшее — и от казаков, и от УССР, и от много другого, — так как понимали, что Украине всё пригодится. Всё её, украинское. Не стоит разбрасываться.

Борис Патон Kremlin.ru

Бузина до последнего дня, до последнего мига (тут понимать буквально) оставался Украине безраздельно предан. Поэтому и не уезжал из Киева. Он знал его великолепно — каждый уголок. Мог говорить долго, увлечённо, масштабно. И он погиб как солдат — на боевом посту, защищая родную землю, не прекращая говорить правду. Говорить её было легко и приятно. Но чрезвычайно опасно. Мы беседовали с ним об этом, а он всякий раз отвечал: «Как-нибудь прорвёмся!..» Эх, Олесь.

Когда его убили, стало очевидно: расстреляли не только правду, но и правильную Украину, настоящую. Ту, которая могла быть в центре Европы сердцем, а не аппендиксом, в котором гноится мусор. Потому что Олесь знал, как строить, как создавать настоящую Украину, как делать из неё центр притяжения, а не точку разборки. За это его, в первую очередь, и убили.

То, что преступники не наказаны — логичное следствие. Сколько таких сейчас шастает по Украине? Тех, кто уничтожал и уничтожает формально своих же. Почему формально? Да потому, что люди, которые, начав с убийства Бузины и продолжив уничтожением государственности, ничего общего с Украиной и украинцами не имеют. Это раковые клетки, которые приговаривают саму жизнь.

Не сделано никаких выводов из убийства Бузины. Вообще никаких. Однако именно эта трагедия продемонстрировала, куда должна была двигаться Украина в идеале и куда она двинулась в итоге. Совсем не туда. Мы увидели, что патриотизм — это прежде всего созидание, вытекающее из знания. И о нём забыли.

Олесь Бузина не только ведал украинскую историю, украинский народ, но и понимал, сколь важно сохранять и преумножать. Националисты же, убившие его и дорвавшиеся до захвата улиц, представляют собой самую уродливую, патологическую форму глупости, компенсируемую наглостью, перерастающей в жестокость. Национальные интересы они тоже не защищают. Можно ли делать это, обслуживая чужих? Можно ли декларировать национальную идею, не зная народной истории?

Украинские националисты Ivan Bandura

То, во что превратилась сегодня современная Украина, лучше всего описывается одним словом — «суррогат». Суррогат экономики, смыслов, самой метафизики бытия. И в конечном счёте суррогат бытия. Та пассионарная энергия, которая высвободилась евромайданом, не создала ничего нового — вот что страшно. Она сначала реанимировала старых демонов, а после завела новых, вылезших из пародии на саму жизнь.

Президентство Зеленского — это ещё не экстремум падения, но очень важный промежуточный этап. Показательный. Он демонстративен в контексте того, что происходит с нацией, со страной, когда они отказываются от всего настоящего и когда, словно падшая женщина в ночь инкубу, отдаются фантомам и иллюзиям. «Любовь — это только лицо на стене / Любовь — это взгляд с экрана…»

И боюсь, на такой Украине Олесю Бузине не было бы места. А за её пределами? Он бы скучал по Родине. Определённо, очень скучал. Так что покойся с миром, украинец. Мы помним тебя как настоящего патриота.