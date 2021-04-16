Новосибирск, , 14:48 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено ещё 82 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 80 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет, 77 лет и женщины в возрасте 59 лет, 65 лет. Всего в регионе умерли 1700 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба региона. — В отделениях реанимации находится 69 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 40 043 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2370 детей; 37 295 пациентов выздоровели (+61 за сутки).