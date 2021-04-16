Саратов, , 14:54 — REGNUM Саратовская область входит в число регионов, где уровень инфляции превышает окружной показатель и общероссийский. Так, в области годовая инфляция в марте по сравнению с февралем замедлилась на 0,1 п.п., до 6,6% (в Поволжье и России — 6,0% и 5,8% соответственно), сообщает Банк России.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Динамика инфляции в Саратовской области отличалась от общероссийской, что связано с расширением предложения отдельных продуктов питания и более медленным восстановлением спроса на услуги, чем в целом по стране. Также замедляло региональную инфляцию изменение тарифной политики мобильными операторами.

Годовой прирост цен на продовольствие в марте составил 10,2%, а в феврале — 10,4%. Это связано с расширением предложения отдельных продуктов питания и действиями правительства страны по стабилизации цен.

Увеличение объемов тепличного производства относительно прошлого года и рост поставок из некоторых стран-экспортеров положительно повлияли на динамику цен на овощном рынке. Так, в годовом выражении снизились цены на помидоры и огурцы, сахар, муку, мукомольные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

Наиболее интенсивно цены в марте возросли на картофель и морковь, что вызвано низким урожаем 2020 года и поступлением в продажу более дорогих импортных овощей.

Подорожало зерно. Издержки производителей на приобретение импортных компонентов кормов, ветеринарных препаратов и оборудования продолжили ускорять рост цен на мясные продукты и яйца. Также на стоимость куриного мяса и яиц повлияло сокращение предложения из-за распространения птичьего гриппа в ряде регионов страны.

С расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны издержек продавцов и производителей годовой прирост цен на непродовольственные товары в марте в Саратовской области составил 4,9% после 4,7% в феврале. Так, подорожало топливо, некоторые модели легковых автомобилей, одежда, бытовая техника и компьютеры.

Замедлился рост цен на медикаменты, а также в сфере услуг. На это повлияли увеличение объемов производства и гибкая тарифная сетка операторов сотовой связи. Снизился спрос на туристические и деловые поездки. Из-за пониженного интереса осталась на уровне прошлого года стоимость услуг шиномонтажа и мойки автомобилей, ателье, абонементов в тренажерные залы, бассейны и экскурсионных услуг. К допандемическому уровню вернулись цены авиа‑ и желездорожных билетов. На это повлияло возобновление туров за рубеж, увеличение объемов туристических поездок и восстановление деловой активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый высокий в Приволжском федеральном округе уровень инфляции сохранился в Пензенской области — 7,2%.

Читайте также: Уровень инфляции в Пензенской области остаётся самым высоким в Поволжье