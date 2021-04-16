Анкара, , 14:50 — REGNUM Экстренное приземление совершил на юго-востоке Турции самолет, на борту которого находился министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Об этом 16 апреля сообщает телеканал Habertürk.

По информации источника, у воздушного судна, которое следовало из Анкары в Ширнак во время полета произошла поломка, в результате чего пилоты приняли решение об экстренной посадке в Малатье.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что спасатели завершили поисковые мероприятия в районах предполагаемого падения легкомоторного самолета под Саратовом.