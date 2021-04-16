Москва, , 14:47 — REGNUM В случае отключения в России платежных систем Visa и MasterCard население не потеряет свои сбережения. Об этом 16 апреля сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В любом случае средства вы не потеряете точно. Платёжная система — это не банк, где вы храните деньги», — заявил Тосунян.

По его мнению, если население и испытает дискомфорт от прекращения работы в России этих двух платежных систем, то он будет минимальным.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы последствия отключения Visa и MasterCard для владельцев карт в РФ